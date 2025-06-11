Грубые нарушения выявили в работе управления образования Костанайской области

По данным ведомства, каждое пятое нарушение кадрового делопроизводства ущемляло права сотрудников на оплату труда, продвижение по госслужбе и социальные гарантии.

– Например, нарушения при проведении конкурсных процедур – выявлено свыше 30 случаев. В ряде конкурсов допуск кандидатов осуществлялся до обязательного получения сведений из базы данных «Специальные учёты» Комитета по правовой статистике и специальным учётам, которая предназначена для проверки соответствия кандидатов установленным требованиям. То есть, не дожидаясь официального подтверждения, выносилось решение о допуске, тем самым создавая реальные правовые риски входа на государственную службу лиц с потенциальными ограничениями, – сообщили в ведомстве.

В отдельных случаях выявлено пренебрежение базовыми трудовыми гарантиями: более 80 раз искажали расчет стажа, влияющего на размер должностного оклада, задерживали выплаты командировочных, производившихся уже после завершения служебных поездок, а также возлагали обязанности отсутствующих сотрудников без произведения доплат.

– Оценка эффективности сотрудников в управлении образования проводилась с грубыми нарушениями: случаи фиксации искусственно завышенных баллов, присвоенных в том числе лицам с дисциплинарными взысканиями, что прямо отразилось на размере их бонусных выплат по итогам года, – заявили сотрудники департамента.

Система наставничества продемонстрировала признаки полной несостоятельности: замены временно отсутствующих наставников не осуществлялись, а отдельным сотрудникам в наставники назначались госслужащие с действующими дисциплинарными взысканиями. Такие подходы дискредитируют саму идею служебной адаптации.

В результате руководителя управления образования привлекли к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».

Ранее по инициативе департамента агентства по делам госслужбы были внесены изменения в госуслугу «Продление срока аренды земельного участка».