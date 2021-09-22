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    18:06, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Грозы, туман и заморозки: штормовая погода ожидается в семи областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    22 сентября на севере, северо-западе Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, северо-западе области сохраняются заморозки 4 градуса. На юге, юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    22 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске 22 сентября ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

    22 сентября ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

    Днем 22 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ветер северо-восточный, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью 22 сентября на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Бескарагайском, Уржарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    22 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

    Сутки 22, ночью 23 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с, 24 сентября на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью 22-24 сентября в горных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Таразе днем 24 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Костанайская область Жамбылская область Главная для mail.ru Западно-Казахстанская область Павлодарская область Акмолинская область
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