Грозы и дожди ожидаются на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду 3 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики по-прежнему будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге страны дождь, временами сильный дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь запад страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. На территории республики ожидаются усиление ветра, на севере, западе, востоке, в центре – низовая метель, гололед, на юге, западе, в центре - туман, в Туркестанской области днем в горных районах - грозы.