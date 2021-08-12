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Грозы, град, ветер: штормовая погода ожидается в девяти областях Казахстана

12 Августа 2021 17:32
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Грозы, град, ветер: штормовая погода ожидается в девяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 13 августа в Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара 37 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 августа в Карагандинской области местами ожидается град, на востоке области - сильный дождь. Ночью местами ожидается туман. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 13 августа в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 августа в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, местами 17-22 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 13 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 17-22 м/с.

13 августа в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 13 августа временами ожидается туман.

13 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 августа в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем 13 августа ожидается гроза. В Семее днем 13 августа ожидается гроза. В Урджарском, Жарминском районах ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 13 августа в Атырауской области местами ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 37 градусов. В Атырау днем 13 августа ожидается сильная жара до 35 градусов.

13 августа в Павлодарской области местами ожидается гроза, туман, ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Павлодаре 13 августа ожидается туман, ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

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