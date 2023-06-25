Грозы, дожди, шквал и пожарная опасность ожидаются в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовая погода - гроза, дождь, град, шквал - ожидается в 13 регионах Казахстана. Вместе с тем, в ряде из них сохраняется высокая пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 июня ночью временами на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы 26 июня ночью и утром ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

26 июня ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 26 июня ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области 15-18 м/с.

Днем на западе области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный, 15-18 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июня вечером, 26 июня ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, днем на севере области - пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Туркестане 26 июня ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Шымкенте 25 июня вечером, 26 июня в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный, на большей части области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 26 июня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 26 июня ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность. В Кызылорде 26 июня днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау 26 июня в конце дня ожидается сильный дождь. Утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 26 июня ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.