Грозы, туман и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 15 сентября

Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана и Астане на 15 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 сентября в Астане ожидается ветер западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный, утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке, области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу ожидается ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами — 23-28 м/с. 15–17 сентября по области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер западный, северо-западный, утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность.

В центре, на западе, востоке Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность.