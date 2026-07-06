Грозы, сильные дожди и жара прогнозируются в Казахстане 6 июля

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов по территории республики сохранится неустойчивый характер погоды. В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, местами возможен град. На севере и востоке страны прогнозируются шквалистый ветер и сильные дожди, а на юго-западе и северо-западе осадки маловероятны. По всей территории Казахстана ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке и юго-западе местами возможен туман.

Днем сильная жара до 35–40 градусов прогнозируется в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и области Улытау.

Высокая пожарная опасность ожидается в Туркестанской области, на западе Атырауской, на севере Карагандинской, на западе, юго-западе и юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Кызылординской, на западе и севере Жамбылской областей, а также в центре области Улытау.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на севере, юге и востоке области Жетысу, на западе, севере и юго-востоке области Абай, в центре Кызылординской области, на западе и севере Туркестанской области, на северо-востоке и в отдельных районах Жамбылской области, на юге Атырауской области, на севере Алматинской области, на востоке Акмолинской области, на юго-востоке Павлодарской области, а также на западе Карагандинской и на северо-западе и в центре Восточно-Казахстанской области.

Напомним, штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 6 июля.