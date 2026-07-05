Какой будет погода в Казахстане 6 июля

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 6 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

6 июля ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кокшетау утром и днем ожидаются временами дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В областном центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, юго-западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. На севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный в горах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

6 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ожидаются дождь, гроза, днем град.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе области порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. В городе Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. В городе Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

6 июля ночью на севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ветер северный, северо-западный на востоке области порывы 15 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидается дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

6 июля ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, юго-западе области временами сильный дождь, град. Ветер северо-восточный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ожидаются ночью небольшой дождь, гроза, днем временами дождь, гроза, град.

6 июля днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. г. Актобе: 06 июля днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Утром и днем на западе Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом очень сильного

дождя имеется угроза формирования селей в горах Казахстанского Алтая.

6 июля днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 6 июля днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В Астана ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.