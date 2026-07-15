Грозы, шквалы и жара до +41: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 16 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

16 июля в Астане днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, в центре, на востоке области сильный дождь, град, шквал, на западе, севере, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере области Улытау ожидаются дождь, гроза, на востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В области сохраняется высокая пожарная опасность, днем ожидается очень сильная жара 40-41 градус.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на западе области — временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке, юге, в центре области высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на севере, юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем на юге области пыльный поземок. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, днем на западе, севере, юге области град, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.