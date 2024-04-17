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    17:00, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Грозы ожидаются в Казахстане 18 – 20 апреля

    гроза
    Фото: pixabay.com

    Прогноз погоды по Казахстану на 18 - 20 апреля 2024 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    По информации синоптиков, большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем ожидаются прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха.

    Лишь на крайнем севере, в восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег).

    По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.

    Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25-30 тепла, на севере страны до 20-25, на юго-востоке до 23-29 тепла.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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