Грозы ожидаются в Казахстане 18 – 20 апреля

Прогноз погоды по Казахстану на 18 - 20 апреля 2024 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

По информации синоптиков, большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем ожидаются прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха.

Лишь на крайнем севере, в восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег).

По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.

Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25-30 тепла, на севере страны до 20-25, на юго-востоке до 23-29 тепла.