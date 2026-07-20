Грозы, ливни, град и жара до +39: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 21 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане временами ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный ночью на юге области порывы 15-20, днем 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, западе, востоке, в горных районах области дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На крайнем юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем в центре, на севере, юге области пыльная буря. Ветер западный днем в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, в центре области ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. На востоке, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.