Грозы и заморозки ожидаются в нескольких регионах Казахстана

22 сентября в Астане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем — временами 23-28 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе, юге области — туман. Ветер юго-восточный с переходом северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на юге, востоке области порывы 17-22 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве — ветер юго-восточный, утром и днем порывы 17-22 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем в Северо-Казахстанской области на юге, севере, востоке ожидается гроза, на юге области — град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане — временами гроза.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на востоке, юге, в центре области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью и утром севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

Днем в центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем в центре, на севере, востоке 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области — высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.