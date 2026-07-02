Грозы и сильный ветер до 28 м/с: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 3 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, шквал. Ветер западный временами порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Шымкенте ночью ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юго-западе области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области град, шквал. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, на юге, в горных районах области временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на востоке, юге области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется, на юге области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области сильный дождь, град. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза.

Ночью на западе, востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на востоке, юго-востоке области временами сильный дождь, шквал, днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на востоке, юго-востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с, днем 15-20, на западе, севере области временами 23 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области 15- 20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный в центре, на севере области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью временами сильный дождь. Ветер южный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, в центре области 15-20, на востоке области временами 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.