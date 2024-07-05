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    00:51, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Грозы и град ожидаются в Казахстане 5 июля

    гроза
    Фото: pixabay.com

    5 июля по-прежнему западные и южные регионы Казахстана будут под влиянием антициклона, что обусловит погоду без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На остальной территории страны циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, востоке, в горных районах юго-востока страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на север в ночные и утренние часы – туман.

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.

    Днем на юге Западно-Казахстахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохраняется очень сильная жара.

    На северо-западе, в центре области Абай, на западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской, на западе Алматинской областей, на севере, востоке области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в областиУлытау, на западе Алматинской, на севере, востоке области Жетысу,на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге Карагандинской, на западе, юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областейсохранитсячрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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