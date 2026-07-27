Грозы, град и жара до 44 градусов: штормовые предупреждения объявили по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 28 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидаются дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, юге, в центре области град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 37-39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке, в центре дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный днем на севере, юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. 28-29 июля днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге, на юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

На востоке, в горных районах области Жетісу ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 17-22 м/с. 28 июля на севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер северный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. 28-29 июля днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса, 30 июля днем по области 40-44 градуса. 28-30 июля по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Костанайской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.