Грозы, град и сильная жара: по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 14 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 14 июня ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35 градусов, на севере области — до 38 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе, в центре области — высокая пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере области порывы 15–20 м/с. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в центре области 15–20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до 35–37 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15–20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в горных районах области порывы 15–20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15–20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35–37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15–20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, юге области порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.