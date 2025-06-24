Грозы, град и шквал накроют 24 июня Казахстан

В Астане утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в области Абай ожидается гроза, днем на востоке, юге, в центре области гроза, град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области, днем на западе, юге, востоке области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Жамбылской области ожидается сильная жара 38 градусов. В горных районах области порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

На северо-востоке, в горных районах, днем в центре области Жетысу ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе области ожидается гроза, днем на севере области ожидается гроза, на юге области град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем на западе, севере области гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке 15-18 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, юге области гроза, град. Порывы ветра 15 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза, днем град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, временами 25 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Улытау ожидаются гроза, град. Порывы ветра 15-18 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.