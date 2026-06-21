Грозы, град и экстремальная жара: по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 22 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, востоке области дождь, гроза, на западе области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем на западе области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, юго-востоке, западе области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе ночью временами ожидаются дождь, гроза.

В горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается сильная жара 35 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В центре, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 39 градусов. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются сильная жара 35-37 градусов.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на западе, юге области шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов, на западе, юге области очень сильная жара 41 градус. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, сегодня, 21 июня, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в Алматы и четырех городах Казахстана.