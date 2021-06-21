Гроза, жара и сильные дожди - синоптики о погоде 21 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шторм прогнозируют синоптики в Нур-Султане, Шымкенте и ряде других регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По Алматинской области местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. 21 июня ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с, 22 июня ветер северо-западный, днем порывы 18-23 м/с. 22 июня местами гроза, град.

21 июня днем на юге в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара + 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области 21 июня местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 21 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем 21 июня в Актюбинской области местами ожидается сильная жара 36 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность.

21 июня на востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. 21-22 июня местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде 21 июня ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 21 июня ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

В Нур-Султане 21 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

21 июня в некоторых районах Восточно-Казахстанской области ожидаются грозы, шквал и град. Ветер будет юго-западный, северо-западный, местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Днем 21 июня на юге Мангистауской области ожидается сильная жара до 40 градусов. 21 июня на юго-востоке области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

21 июня в Павлодарской области местами ожидаются ночью сильный дождь, днем гроза, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Павлодаре 21 июня ожидается днем гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 21 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае 21 июня ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с.

21 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем 21 июня ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем 21 июня ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 21 июня в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. В Атырау днем 21 июня сохраняется сильная жара 39 градусов.

21 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 21 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.