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    23:18, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Гроза, ветер, жара - синоптики о погоде 16 июля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    16 июля в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане 16 июля ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    16 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 16 июля ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

    16 июля в Акмолинской области ожидаются ночью и утром местами туман. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

    Днем 16 июля в Атырауской области ожидается сильная жара до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 16 июля ожидается сильная жара 35 градусов.

    16 июля в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром 16 июля ожидается гроза.

    Днем 16 июля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Караганде днем 16 июля ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 16 июля ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

    Днем 16 июля в Павлодарской области местами ожидаются гроза, ночью местами туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Павлодаре днем 16 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

    16 июля в Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


    Теги:
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