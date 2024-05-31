Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на востоке, юге, в центре области Абай ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный при грозе порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе (в западной части Джаныбекского района) сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Уральск: 31 мая ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, юге ожидается гроза. Днем на юге области град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре Мангистауской области, на западе, юге, ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.