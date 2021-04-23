Гроза, сильный ветер, туман ожидаются в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23-24 апреля в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 23 апреля порывы 25 м/с. В Туркестане утром и днем 23 апреля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза.

23 апреля в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем местами 18 м/с.

23 апреля в Мангистауской области местами ожидаются гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау 23 апреля ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

23 апреля в Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау 23 апреля ожидаются гроза, временами пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем 23-сутки 24 апреля в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с, днем 24 апреля порывы 23-28 м/с.

Днем 23 апреля в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с. В Кызылорде днем 23 апреля ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 м/с.

23 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 23 апреля ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

23-25 апреля в Жамбылской области местами ожидается туман. 23-25 апреля ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, 23-24 апреля порывы 23-28 м/с. Ночью 23-24 апреля местами сохраняются заморозки до 3 градусов. В Таразе 23-25 апреля временами ожидается туман. Днем 23 апреля ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.