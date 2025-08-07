Гроза, шквал и град: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

В Астане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на востоке, в центре области, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На западе, севере области днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на западе, севере, востоке области, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ночью и утром на востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на западе, севере, востоке ожидается туман.

Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, юге, области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем 15-20 м/с, на востоке, юге области порывы 25 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.