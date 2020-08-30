Гроза ожидается в Шымкенте и Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, днем 31 августа в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер восточный 15-20 м/с.

В Шымкенте во второй половине дня 31 августа ожидается гроза. Днем ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане днем 31 августа ожидается ветер восточный порывы 15- 20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.