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Гроза ожидается в Шымкенте и Туркестанской области
30 Августа 2020 21:12
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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По информации синоптиков, днем 31 августа в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер восточный 15-20 м/с.
В Шымкенте во второй половине дня 31 августа ожидается гроза. Днем ветер восточный порывы 15-20 м/с.
В Туркестане днем 31 августа ожидается ветер восточный порывы 15- 20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
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