Гроза и ветер ожидаются в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гроза и ветер ожидаются в Туркестанской области 1 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«1 октября в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер восточный 15-20 м/с», - говорится в сообщении.