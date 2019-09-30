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Гроза и ветер ожидаются в Туркестанской области

30 Сентября 2019 14:54
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Гроза и ветер ожидаются в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гроза и ветер ожидаются в Туркестанской области 1 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«1 октября в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер восточный 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Погода,
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