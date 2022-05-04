4 Мая 2022 00:39

Гроза и сильный ветер ожидаются на юге Казахстана 4 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых регионах на севере страны синоптики также прогнозируют осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Актобе переменная облачность, днем дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

В Атырау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 13-15 тепла. По области ожидается гроза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 15-17 тепла. По области ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 17-19 тепла. По области ожидается гроза.

В Кызылорде переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидаются гроза, шквал.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 17-19 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, днем дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Таразе облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 23-25 тепла. В горных и предгорных районах ожидается сильный дождь, местами по области гроза, шквал, град.

В Туркестане облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 24-26 тепла. В горных и предгорных районах ожидается сильный дождь, местами по области гроза, шквал, град.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 18-20 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, на поверхности почвы до 2 мороза, днем 16-18 тепла.

В Алматы облачно, днем дождь, местами сильный, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

Ранее сообщалось, что в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.