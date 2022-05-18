11:13
18 Мая 2022 11:00
Гроза, град и сильные дожди ожидаются в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осадки и сильный ветер прогнозируют синоптики 19-21 мая в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«В ближайшие трое суток погоду северной половины Казахстана будет определять Северо-западный циклон, южные регионы будут находиться под влиянием Южного циклона. В связи с этим практически на всей территории страны ожидаются дожди: 19-21 мая на юге, юго-востоке, 20-21 мая на западе, северо-западе - сильный дождь. По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.
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