    21:42, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Гроза, град и шквал: штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах Казахстана 5 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

    Погода, гроза
    Фото: freepik.com

    Ночью и утром на западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

    Днем на западе, юге Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью на западе, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, в центре области высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северный, северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго- восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

    На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    В Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Ұлытау ожидается ветер юго-восточный, восточный на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
