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    09:24, 18 Май 2024 | GMT +6

    Гроза, град и шквал ожидаются в СКО

    гроза
    Фото: pixabay.com

    В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на выходные дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным филиала РГП «Казгидромет», в субботу, 18-го мая, на севере, западе, юге региона ожидается гроза. Утром на юге области - туман. В северных, западных и южных районах - ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, ветер.

    В воскресенье, 19-го мая, на юге, востоке области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке - гроза, град, шквал. Днем в западных районах прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы - 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, град, шквал.

    - Идет циклон. Зайдет с юго-запада - это район им. Г.Мусрепова - к концу дня 18-го мая и будет смещаться по всей области. Затянется такая погода до 20-го мая. В третьей декаде месяца ожидаются местами осадки кратковременного характера, температура воздуха с частыми колебаниями, - прокомментировала директор филиала Кымбат Мергалимова.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Дожди Погода Петропавловска СКО Регионы Казгидромет Грозы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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