Гроза, град и шквал ожидаются в СКО

В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на выходные дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет», в субботу, 18-го мая, на севере, западе, юге региона ожидается гроза. Утром на юге области - туман. В северных, западных и южных районах - ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, ветер.

В воскресенье, 19-го мая, на юге, востоке области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке - гроза, град, шквал. Днем в западных районах прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы - 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, град, шквал.