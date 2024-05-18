Гроза, град и шквал ожидаются в СКО
В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на выходные дни, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным филиала РГП «Казгидромет», в субботу, 18-го мая, на севере, западе, юге региона ожидается гроза. Утром на юге области - туман. В северных, западных и южных районах - ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, ветер.
В воскресенье, 19-го мая, на юге, востоке области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке - гроза, град, шквал. Днем в западных районах прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы - 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, град, шквал.
- Идет циклон. Зайдет с юго-запада - это район им. Г.Мусрепова - к концу дня 18-го мая и будет смещаться по всей области. Затянется такая погода до 20-го мая. В третьей декаде месяца ожидаются местами осадки кратковременного характера, температура воздуха с частыми колебаниями, - прокомментировала директор филиала Кымбат Мергалимова.