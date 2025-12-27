Громкие финалы, шоу и звезды: новогоднее настроение начинается с «Хабар»

Зрителей ждут решающие выпуски двух флагманских проектов, масштабные шоу, юмор, звезды сцены и праздничное настроение, которое продлится до 4 января.

Новогодняя программа стартует 27 декабря, и уже в этот день эфир будет насыщен ключевыми событиями. Утром, в 10:00, выйдет финал первого сезона реалити-шоу «Шеберлер шайқасы», где профессиональные мастера определят сильнейшего в напряженной борьбе. На протяжении сезона зрители наблюдали за тем, как сварщики, строители, повара, автомеханики и плотники проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным условиям работы. Это было не просто соревнование — каждый выпуск раскрывал судьбы, характеры и силу духа настоящих профессионалов. В финал проекта вышли пять сильнейших участников, каждый из которых — пример упорства, любви к своему делу и ответственности перед семьей и обществом.

Главное событие дня — финал «The Voice Қазақстан», который состоится уже завтра в 20:00 в прямом эфире. Создатели проекта обещают обновленный формат и зрелищное шоу, выходящее за рамки привычного вокального конкурса. На сцене появятся постановочные номера с участием балета, сценический реквизит и эксклюзивный визуальный контент, подчеркивающий индивидуальность каждого финалиста.

Музыкальное сопровождение обеспечит расширенный состав бэнда, а наставники и приглашенные звезды примут участие в номерах вместе с участниками. В финале также запланированы дуэты со звездами, что превратит решающий выпуск в полноценное концертное шоу с неожиданными решениями и яркими моментами.

Новогодний марафон продолжится 31 декабря в 20:00 юмористическим шоу «Қызық премия», которое традиционно подводит итоги уходящего года. Ведущие Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек встретятся с самыми обсуждаемыми героями года — от звезд шоу-бизнеса до персонажей вирусных историй. Номинации держатся в секрете до эфира, а интрига остается ключевой частью формата.

В 22:00 в новогоднюю ночь в эфир выйдет музыкально-развлекательное шоу «Ғажайып түн». Более 45 казахстанских артистов, среди которых Роза Рымбаева, Макпал Жунисова, Жанар Дугалова, KeshYou, Made in KZ, Луина, Амре и Диная, выйдут на сцену с обновленными аранжировками и праздничными постановками. Ведущими вечера станут актеры Нургуль Мынгатова и Нурболхан Шарапов, а также ведущие «Хабара» Лунара Есен и Кайрат Айдаш.

Праздничное настроение сохранится и в первые дни января. С 1 по 3 января телеканал покажет концертные программы с участием Кайрата Нуртаса, Багым Мухитдиновой и Дильназ Ахмадиевой, а также подборку новогодних и семейных фильмов.

Полная программа новогоднего вещания опубликована на официальном сайте телеканала «Хабар».