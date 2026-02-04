Громкая премьера без зрителей: фильм о Мелании Трамп провалился в прокате

Несмотря на масштабную рекламную кампанию и значительные инвестиции, картина не смогла привлечь ожидаемое количество зрителей.

Прокат фильма стартовал в последние дни января, однако уже в первые выходные существенного интереса со стороны публики зафиксировано не было. По данным ряда СМИ, Amazon вложил около $75 млн в производство, маркетинг и кинопрокат. В стартовый уик-энд в США фильм собрал $7,04 млн, выйдя на экраны 1 778 кинотеатров.

В Amazon MGM при этом назвали старт успешным, отметив, что он стал крупнейшим для документального фильма за последние 10 лет, за исключением концертных лент. Однако представители киноиндустрии и профильные издания с такой оценкой не согласны.

Как отмечает Business Insider, проект уже принес компании убытки. По оценке газеты The Guardian, для того чтобы проект окупился, фильму необходимо собрать около $100 млн по всему миру.

На международных рынках картина также демонстрирует слабые показатели. В Великобритании фильм занял 29-е место в прокатном рейтинге, собрав 32 974 фунта стерлингов в 155 кинотеатрах. В Австралии он стартовал лишь с 31-й позиции. Сообщается, что многие сеансы проходили при почти пустых залах.

По информации The Guardian, фильм не оправдал коммерческих ожиданий. Это произошло вопреки заявлениям Дональда Трампа, который накануне премьеры прогнозировал аншлаги.

Ранее сообщалось, что в Белом доме прошел закрытый показ. По словам продюсера проекта Марка Бекмана, фильм не является политическим — первая леди лично курировала его творческое направление. В ленте отражены ее стиль, дипломатическая деятельность, вопросы безопасности, а также показаны эпизоды, демонстрирующие чувство юмора президента.