Грету Тунберг задержали на пропалестинской акции в Лондоне

Мероприятие проводилось в поддержку активистов организации Palestine Action, находящихся под стражей.

Протестная группа «Заключенные за Палестину» опубликовала видео, на котором Тунберг держит плакат с надписью: «Я поддерживаю заключенных Palestine Action. Я против геноцида». Акция проходила в британской столице и была направлена на привлечение внимания к голодающим активистам.

По данным полиции Лондона, утром того же дня в районе Фенчерч-стрит с применением молотков и красной краски было повреждено здание.

Двое участников акции — мужчина и женщина — были арестованы за умышленное повреждение имущества. Позже на месте происшествия появилась 22-летняя женщина, которую задержали за демонстрацию предмета в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action, что подпадает под действие раздела 13 Закона о терроризме 2000 года.

Британская полиция обычно не раскрывает имена подозреваемых до официального предъявления обвинений, однако позже задержание Тунберг подтвердило правозащитное объединение Defend Our Juries.

Группа «Заключенные за Палестину» ранее заявила, что целью акции стала лондонская компания, предоставляющая услуги оборонной фирме Elbit Systems, связанной с Израилем.

Ранее сообщалось, что Грету Тунберг и свыше 70 активистов флотилии «Сумуд» высылают из Израиля.