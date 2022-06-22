22 Июня 2022 16:01

Греческо-казахстанский деловой совет открылся в Афинах

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - В Греции открылся греческо-казахстанский деловой совет. С казахстанской стороны совет возглавил известный экономист Жаксыбек Кулекеев, а с греческой – предприниматель и авторитетный эксперт в области энергетического права Томас Ламнидис. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главной целью органа является продвижение казахстанско-греческого сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, туризма, культуры и иных областях путем налаживания соответствующих контактов, а также консультирования заинтересованных организаций об особенностях казахстанской и греческой экономик.

В ходе церемонии открытия заместитель министра иностранных дел Греции, курирующий вопросы экономической дипломатии, Константинос Франгояннис подчеркнул, что Казахстан является одним из ключевых партнеров Греции в евразийском регионе, с которым Афины намерены развивать торговое-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Представитель правительства Греции выразил уверенность в том, что данная платформа сможет эффективно послужить цели расширения двусторонних деловых связей.

В свою очередь, Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев, подтвердив взаимную приверженность всестороннему укреплению казахстанско-греческих отношений, отметил важность активизации контактов между бизнес-кругами двух стран в свете проводимых в Казахстане реформ под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева по строительству Нового Казахстана.

Посол подчеркнул, что нацеленность Казахстана на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику страны станут прочной основой для выстраивания новых и расширения имеющихся бизнес-связей.

Отметив своевременность создания подобной платформы, призванной сблизить представителей деловых кругов обеих стран, сопредседатель казахстанской части совета Ж. Кулекеев детально ознакомил гостей мероприятия с актуальной ситуацией в экономике Казахстана и обозначил приоритетные взаимовыгодные направления для расширения сотрудничества.

Глава греческой части бизнес-совета Т. Ламнидис обратился к заместителю главы МИД Греции и Послу Казахстана, высказав наличие большой заинтересованности деловых кругов двух стран в скорейшем подписании Конвенции об избежании двойного налогообложения между правительствами Казахстана и Греции. Предприниматель отметил, что данный инструмент значительно поспособствует расширению деловых контактов.

Избранный на пост Председателя совета директоров Греческо-Казахстанского делового совета Президент греческой девелоперской компании «DKG Development» Константинос Петридис отметил, что интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества с казахстанскими партнерами обусловлен ориентированностью страны на политику выстраивания транспарантных, прагматичных и надежных отношений с бизнес-сообществом.

Греция является пятым по объему товарооборота торговым партнером Казахстана среди государств-членов Европейского союза. Ежегодный объем товарооборота между странами составляет около $1,5 млрд. В Греции проживает около 100 тыс. уроженцев Казахстана – этнических греков, вернувшихся на свою историческую родину. Со 2 июня текущего года между странами действует прямое воздушное авиасообщение.