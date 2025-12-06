Гражданство по праву рождению в США: Верховный суд рассмотрит указ Трампа

14-я поправка к Конституции США долгое время трактовалась как предоставление автоматического гражданства любому человеку, родившемуся на территории США, за исключением детей иностранных дипломатов, и она гласила: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Поправка была внесена в ответ на решение Верховного суда США от 1857 года по делу Дреда Скотта, в котором говорилось, что люди, произошедшие от рабов, не являются гражданами.

— В первый день своего пребывания в должности Дональд Трамп подписал указ о прекращении предоставления гражданства по праву рождения тем, кто родился от родителей, незаконно находящихся в США. После того как этот указ был оспорен в суде, несколько судей федеральных судов постановили, что он нарушает Конституцию, и два федеральных апелляционных суда это подтвердили. Тогда Трамп обратился в Верховный суд, — говорится в сообщении.

В июне он вынес решение в пользу президента, постановив, что судебные запреты, вынесенные нижестоящими судами, превышали их полномочия.

Дата рассмотрения дела по существу в Верховном суде пока не назначена. По данным Pew Research Center, к 2022 году в США родилось 1,2 миллиона граждан США от нелегальных иммигрантов.

Запрет Трампа на гражданство по рождению вызвало недовольство демократов. После этого судья временно заблокировал указ Трампа о гражданстве по праву рождения.