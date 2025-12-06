РУ
    17:55, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Гражданство по праву рождению в США: Верховный суд рассмотрит указ Трампа

    Верховный суд США примет решение о законности указа Трампа ограничить гражданство по праву рождения, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Президент США обвинил журналистов BBC в фальсификации его речи
    Фото: instagram.com/realDonaldTrump

    14-я поправка к Конституции США долгое время трактовалась как предоставление автоматического гражданства любому человеку, родившемуся на территории США, за исключением детей иностранных дипломатов, и она гласила: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

    Поправка была внесена в ответ на решение Верховного суда США от 1857 года по делу Дреда Скотта, в котором говорилось, что люди, произошедшие от рабов, не являются гражданами.

    — В первый день своего пребывания в должности Дональд Трамп подписал указ о прекращении предоставления гражданства по праву рождения тем, кто родился от родителей, незаконно находящихся в США. После того как этот указ был оспорен в суде, несколько судей федеральных судов постановили, что он нарушает Конституцию, и два федеральных апелляционных суда это подтвердили. Тогда Трамп обратился в Верховный суд, — говорится в сообщении. 

    В июне он вынес решение в пользу президента, постановив, что судебные запреты, вынесенные нижестоящими судами, превышали их полномочия.

    Дата рассмотрения дела по существу в Верховном суде пока не назначена. По данным Pew Research Center, к 2022 году в США родилось 1,2 миллиона граждан США от нелегальных иммигрантов.

    Запрет Трампа на гражданство по рождению вызвало недовольство демократов.  После этого судья временно заблокировал указ Трампа о гражданстве по праву рождения.  

    Диана Калманбаева
