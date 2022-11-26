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Гражданское общество стало полноценным институтом – Президент РК

26 Ноября 2022, 11:13
Гражданское общество стало полноценным институтом – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На Президентских выборах граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Гражданское общество стало полноценным институтом. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с требованиями Конституции, предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти. Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор», - сказал Глава государства на церемонии инаугурации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы прошли справедливо и открыто.

«Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями. Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас. Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства», - добавил Президент РК.

Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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