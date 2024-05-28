Гражданско-правовой штраф планируют внедрить на законодательном уровне в РК

В Казахстане предлагается ввести гражданско-правовую ответственность предпринимателя - в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при его обращении к предпринимателю. Эту и другие инициативы предлагают в новом законопроекте по защите прав потребителей, передает агентство Kazinform.

Как сообщил председатель комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на брифинге в СЦК, размер штрафа составит от 10% до 50% в зависимости от суммы иска потребителя.

Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование бизнес-сообщества, без участия государства. Это позволит, прежде всего, стимулировать бизнес-среду на досудебное разрешение гражданского спора с потребителем и стать ориентированным на благо общества.

- Гражданско-правовой штраф станет главным инструментом общественных институтов защиты прав потребителей, это усилит конкуренцию на внутреннем рынке, стимулирует потребителей объединяться для защиты общих интересов, - заключил председатель комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков.

Как сообщалось ранее, по итогам 2023 года казахстанским потребителям вернули 1 млрд тенге за некачественные услуги и товары.