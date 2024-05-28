РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:12, 28 Май 2024 | GMT +6

    Гражданско-правовой штраф планируют внедрить на законодательном уровне в РК

    иски потребителей
    Фото: pixabay

    В Казахстане предлагается ввести гражданско-правовую ответственность предпринимателя - в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при его обращении к предпринимателю. Эту и другие инициативы предлагают в новом законопроекте по защите прав потребителей, передает агентство Kazinform.

    Как сообщил председатель комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на брифинге в СЦК, размер штрафа составит от 10% до 50% в зависимости от суммы иска потребителя.

    Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование бизнес-сообщества, без участия государства.  Это позволит, прежде всего, стимулировать бизнес-среду на досудебное разрешение гражданского спора с потребителем и стать ориентированным на благо общества.

    - Гражданско-правовой штраф станет главным инструментом общественных институтов защиты прав потребителей, это усилит конкуренцию на внутреннем рынке, стимулирует потребителей объединяться для защиты общих интересов, - заключил председатель комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков.

    Как сообщалось ранее, по итогам 2023 года казахстанским потребителям вернули 1 млрд тенге за некачественные услуги и товары.

    Теги:
    Закон и право Бизнес Защита прав потребителей Минторговли и интеграции Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!