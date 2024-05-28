Потребителям вернули 1 млрд тенге за некачественные услуги и товары

Территориальные департаменты в 2023 году провели 551 внеплановую проверку и приняли 130 мер профилактического контроля. По сравнению с предыдущим годом рост числа проверок составил 466,4% (в 2022 году за 12 месяцев проведено было 146 проверок). Об этом сообщил председатель комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков, передает агентство Kazinform.

63 субъекта бизнеса оштрафованы на 4,7 миллиона тенге, рост по сравнению с предыдущим годом составил 133,1% (в 2022 году наказаны 32 субъекта бизнеса на 3 524,9 тысячи тенге).

618 субъектов бизнеса получили предупреждения (в 2022 году - 99 предупреждений), рост составил 624,2%.

Осуществляется претензионно-исковая деятельность. Всего с начала 2023 года инициировано 169 исков, в том числе 109 исков, где комитет и департаменты участвовали в качестве третьих лиц.

В результате принятых мер по итогам прошлого года потребителям возвращены средства на общую сумму, превышающую 1 миллиард тенге, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года роста по этому показателю составил 134,8% (за 2022 год возращено потребителям 786 млн тенге).