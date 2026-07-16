Гражданку США, удерживаемую в Иране с 2024 года, освободили — Трамп

Гражданка США, удерживаемая в Иране с 2024 года, была освобождена. Об этом сообщил президент Дональд Трамп, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

— Иран разрешил американской гражданке, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года во время «президентства» сонного Джо Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится в безопасности за пределами Ирана и в хорошем состоянии. Соединенные Штаты Америки высоко ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана! — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Джаред Генсер, адвокат по правам человека, занимающийся делами граждан США, задержанных в Иране, назвал имя освобожденной гражданки — Дена Карари, сообщает NBC News.

В пресс-релизе Генсера говорится, что Карари «подверглась принудительному запрету на выезд», но «физически задержана не была». По словам Генсера, Министерство разведки Ирана «десятки раз допрашивало» ее из-за работы с некоммерческой организацией «Фонд детей Мехра» (Children of Mehr Foundation).

— Фонд помогал детям из бедных семей в Иране при поддержке частных спонсоров и с разрешения управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, — говорится в пресс-релизе Джареда Генсера.

В настоящее время в Иране удерживаются еще пять американцев, в том числе Реза Вализаде и Камран Хекмати, которых Госдепартамент публично признал незаконно задержанными.

Ранее сообщалось об условиях, выдвинутых Ираном, для открытия Ормузского пролива.