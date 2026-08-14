Гражданка Таджикистана погибла при обстреле с афганской стороны

Как сообщают местные СМИ, Таджикистан направил властям Афганистана ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства республики, повреждением домов местных жителей и гибелью мирного гражданина в Дарвазском районе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Инцидент произошел 13 августа примерно в 18:40. В момент происшествия Жасмина Ятимзода находилась у себя дома и занималась домашними делами. Пуля, влетевшая через окно, попала ей в область печени.

По данным пресс-службы президента Таджикистана, утром 14 августа 2026 года Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с председателем Дарвозского района. Президент выразил соболезнования семье молодой женщины.

Президент поручил оказать ее семье материальную и моральную поддержку, а также взять под контроль процесс воспитания ее малолетнего ребенка. По факту произошедшего компетентные органы начали расследование.

Вооруженные столкновения последних дней в приграничных районах афганской провинции Бадахшан, в частности в уездах, граничащих с Дарвазским районом Таджикистана, создали угрозу безопасности приграничных территорий республики и привели к нарушению норм международного права.

Напомним, в январе пятеро афганских контрабандистов незаконно пересекли границу Таджикистана, трое из них ликвидированы.