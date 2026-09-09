Гражданина Великобритании сняли с рейса Тбилиси — Астана за курение вейпа на борту самолета

38-летнего гражданина Великобритании привлекли к административной ответственности за курение электронной сигареты во время рейса Тбилиси — Астана. Иностранца оштрафовали на 50 МРП, или 216 250 тенге, передает агентство Kazinform.

38-летнего гражданина Великобритании привлекли к административной ответственности за курение электронной сигареты на борту самолета, следовавшего по маршруту Тбилиси — Астана.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, пассажира сняли с авиарейса по акту командира воздушного судна.

В ходе проверки транспортные полицейские установили, что во время полета мужчина курил электронную сигарету в туалете самолета, проигнорировав действующий запрет и требования авиационной безопасности.

Иностранца привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 МРП — 216 250 тенге.

По данным Департамента полиции на транспорте, с начала текущего года за различные правонарушения с авиарейсов сняли 254 человека. Из них 193 — за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, еще 40 — за нарушение запрета на употребление табачных изделий на борту воздушного судна.

В транспортной полиции напомнили, что на борту самолета запрещено курение табачных и никотиносодержащих изделий, в том числе электронных сигарет и вейпов. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Вчера рейс Air Astana KC663 из Алматы в Лондон со 138 пассажирами на борту перенаправили во Франкфурт из-за закрытия аэропорта Хитроу. 67 пассажиров без шенгенских виз остались в транзитной зоне.