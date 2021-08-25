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Гражданин Узбекистана поблагодарил полицейских Туркестанской области
25 Августа 2021 19:08
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ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Узбекистана поблагодарил полицейских Туркестанской области, которые помогли вернуться ему на родину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В Келесский РОП сообщили, что в районную больницу поступил мужчина с инсультом. Полицейские провели всестороннюю работу по установлению личности пожилого человека, в результате которого выяснили, что он является гражданином Узбекистана. Также установлено, что мужчина 20 лет назад незаконно пересек границу страны, после чего потерял документы, удостоверяющие его личность. До этого он работал разнорабочим по найму в Шардаринском районе.
Инспекторы миграционной службы Келесского РОП через посольство Узбекистана оказали содействие в выдаче свидетельства для возвращения на родину. Совместно с общественной организацией «Сана Сезим» полицейские оформили документы иностранцу, благодаря чему он вернулся в Узбекистан. Николай Танигин поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь в решении многолетней проблемы с документами и возвращении его в Республику Узбекистан.
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