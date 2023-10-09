По меньшей мере один гражданин Китая получил ранение в Израиле в ходе израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на посольство КНР в Израиле, передает агентство Kazinform.

Как уточняет издание, китайский рабочий получил огнестрельное ранение в субботу недалеко от города Ашкелона на юге Израиля. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Ранее, в воскресенье МИД КНР призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить военные действия для того, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

МИД КНР считает, что международное сообщество должно безотлагательно обратить внимание на палестинский вопрос и способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем.