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    14:43, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Гражданин Китая получил ранение в Израиле

    палестино-израильский конфликт
    Фото: Фото: Xinhua

    По меньшей мере один гражданин Китая получил ранение в Израиле в ходе израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на посольство КНР в Израиле, передает агентство Kazinform.

    Как уточняет издание, китайский рабочий получил огнестрельное ранение в субботу недалеко от города Ашкелона на юге Израиля. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

    Ранее, в воскресенье МИД КНР призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить военные действия для того, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

    МИД КНР считает, что международное сообщество должно безотлагательно обратить внимание на палестинский вопрос и способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем.

    Теги:
    Китай Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Израиль
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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