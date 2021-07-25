Граждане смогут реализовать свои конституционные права - наблюдатель о выборах акимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проводимые впервые в Казахстане прямые выборы сельских акимов позволят гражданам в полной мере реализовать свои конституционные права. Такое мнение высказала руководитель молодежного ресурсного центра Талгарского района. Координатор наблюдателей Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» Алматинской области Замира Калымбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 1 сентября 2020 года в Послании «Казахстан в новой реальности: Время действий» дал поручение о проведении с 2021 года прямых выборов сельских акимов. Прямые выборы сельских акимов позволят гражданам в полной мере реализовать свои конституционные права. Сегодня очень важный день в нашей стране. По республике проходят выборы акимов сельских округов. Я во второй раз являюсь координатором наблюдателей в избирательной кампании. Наша цель - внести свой вклад в проведение сегодняшних выборов в соответствии с законом», - рассказала Замира Калымбетова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

Напомним, новых акимов выберут в 71 населенном пункте Алматинской области.

Ранее мы рассказывали об организации независимого наблюдения за ходом выборов акимов сельских округов в Алматинской области.