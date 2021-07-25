+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Граждане смогут реализовать свои конституционные права - наблюдатель о выборах акимов

25 Июля 2021 14:35
Поделиться:
Граждане смогут реализовать свои конституционные права - наблюдатель о выборах акимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проводимые впервые в Казахстане прямые выборы сельских акимов позволят гражданам в полной мере реализовать свои конституционные права. Такое мнение высказала руководитель молодежного ресурсного центра Талгарского района. Координатор наблюдателей Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» Алматинской области Замира Калымбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 117 тысяч человек проголосовали в Алматинской области
За выборами в Карагандинской области следят около 400 наблюдателей и доверенных лиц Модернизация политической системы должна продолжаться В Кызылординской области проголосовали более 48% избирателей

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 1 сентября 2020 года в Послании «Казахстан в новой реальности: Время действий» дал поручение о проведении с 2021 года прямых выборов сельских акимов. Прямые выборы сельских акимов позволят гражданам в полной мере реализовать свои конституционные права. Сегодня очень важный день в нашей стране. По республике проходят выборы акимов сельских округов. Я во второй раз являюсь координатором наблюдателей в избирательной кампании. Наша цель - внести свой вклад в проведение сегодняшних выборов в соответствии с законом», - рассказала Замира Калымбетова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

Напомним, новых акимов выберут в 71 населенном пункте Алматинской области.

Ранее мы рассказывали об организации независимого наблюдения за ходом выборов акимов сельских округов в Алматинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Права человека   #Общество   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Более 117 тысяч человек проголосовали в Алматинской области
За выборами в Карагандинской области следят около 400 наблюдателей и доверенных лиц
Модернизация политической системы должна продолжаться
В Кызылординской области проголосовали более 48% избирателей
Популярное
1 Сильная жара ожидается в Алматы
2 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
3 Жандарбек Бекшин рассказал, почему ужесточили карантин в Алматы
4 Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде
5 Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки
Читайте также
«Впервые нам дали право самим выбрать акима» – сельчане Карагандинской области
Более 60% избирателей в СКО получили бюллетени
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив