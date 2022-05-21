21 Мая 2022 11:33

Граждане РК смогут проголосовать на референдуме за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При загранучреждениях Казахстана в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в иностранном государстве и имеющие действительные паспорта граждан РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия.

Голосование при загранучреждениях РК в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» состоится в день проведения референдума - 5 июня 2022 г. с 07:00 до 20:00 по местному времени.

«Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента РК №888 от 5 мая текущего года 5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.