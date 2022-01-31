+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев

31 Января 2022 14:56
Поделиться:
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эксклюзивном интервью Главы государства граждане получили развернутый ответ от Президента: почему были приняты те или иные решения. Таким мнением поделился директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» КИОР «Рухани Жаңғыру» Аян Сакошев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президенту пришлось принимать жесткие, но оправданные решения – Дмитрий Останькович о январских событиях
Президент РК совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт

«Глава государства дал развернутое интервью об основных вопросах, которые волновали наше общество. Президент очень подробно остановится на январских событиях, о тех вопросах, которые возникали в этот период. Думаю, многие граждане нашей страны получили развернутый ответ от Главы государства: почему были приняты те или иные решения по урегулированию данных мероприятий. Отдельно хотел бы отметить, что Глава государства остановился на роли интеллигенции, в целом о том, насколько лидеры общественного мнения сейчас имеют влияние на общество», - пояснил глава НИЦ «Молодежь».

По мнению Аяна Сакошева, в этом плане нарастает актуальность того, чтобы были реальные, действенные площадки, где бы разные категории граждан могли высказывать свои мнения.

«Думаю, эти площадки должны быть открытыми, доступными и на этих площадках должны реально обсуждаться вопросы, волнующие общество, в том числе по разным проблемным вопросам. Здесь немаловажна роль людей с интеллигенцией, лидеров общественного мнения, которые не просто должны высказываться, они должны четко отражать в целом идею и предложения определенной группы и доносить эти посылы до уполномоченных органов или до тех людей, которые принимают политические решения. Важно, чтобы такие площадки были на разных уровнях: на местном, на районном, городском, республиканском. Когда данные площадки будут эффективно работать, думаю, принцип «Слышащего государства» будет эффективно работать в полной мере», - отметил Аян Сакошев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Интервью Президента Токаева   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Президенту пришлось принимать жесткие, но оправданные решения – Дмитрий Останькович о январских событиях
Президент РК совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
Популярное
1 Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
2 О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
3 Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
4 Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
5 В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
6 Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Читайте также
В будущем стоит ожидать реальной политической конкуренции- преподаватель о внеочередном съезде партии
В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив