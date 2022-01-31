Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эксклюзивном интервью Главы государства граждане получили развернутый ответ от Президента: почему были приняты те или иные решения. Таким мнением поделился директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» КИОР «Рухани Жаңғыру» Аян Сакошев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства дал развернутое интервью об основных вопросах, которые волновали наше общество. Президент очень подробно остановится на январских событиях, о тех вопросах, которые возникали в этот период. Думаю, многие граждане нашей страны получили развернутый ответ от Главы государства: почему были приняты те или иные решения по урегулированию данных мероприятий. Отдельно хотел бы отметить, что Глава государства остановился на роли интеллигенции, в целом о том, насколько лидеры общественного мнения сейчас имеют влияние на общество», - пояснил глава НИЦ «Молодежь».

По мнению Аяна Сакошева, в этом плане нарастает актуальность того, чтобы были реальные, действенные площадки, где бы разные категории граждан могли высказывать свои мнения.

«Думаю, эти площадки должны быть открытыми, доступными и на этих площадках должны реально обсуждаться вопросы, волнующие общество, в том числе по разным проблемным вопросам. Здесь немаловажна роль людей с интеллигенцией, лидеров общественного мнения, которые не просто должны высказываться, они должны четко отражать в целом идею и предложения определенной группы и доносить эти посылы до уполномоченных органов или до тех людей, которые принимают политические решения. Важно, чтобы такие площадки были на разных уровнях: на местном, на районном, городском, республиканском. Когда данные площадки будут эффективно работать, думаю, принцип «Слышащего государства» будет эффективно работать в полной мере», - отметил Аян Сакошев.