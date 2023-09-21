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    10:42, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Граждане Китая выращивали водных животных в съемной квартире в Павлодаре

    лаборатория на дому
    Фото: кадры из видео

    Двое иностранцев подозреваются в том, что организовали на съемной квартире в Усольском микрорайоне лабораторию по производству запрещенных к вывозу из страны водных животных - рачков артемия салина, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Polisia.kz.

    Два гражданина Китая приехали в нашу страну в середине лета. В съемной квартире в Усольском районе Павлодара они организовали целую лабораторию, где полицейские обнаружили пакетики с порошком коричневого цвета и стеклянный аквариум с трубками. Здесь иностранцы выращивали ценного рачка «артемия салина».

    Оперативникам и сотрудникам миграционной службы граждане Китая, организовавшие лабораторию, рассказали, каким образом они выращивали рачков и куда потом их вывозили.

    - По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 ч.1 п.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

    Рачок «артемия салина» водится в соленых озерах Павлодарской области. Редкие рачки пользуются особым спросом в соседнем Китае. Они богаты белком, который применяют при производстве дорогостоящих биодобавок и кормов. Также артемию используют для производства косметики и лекарств.

    В Павлодарской области постоянно ведется борьба с браконьерами, которые незаконно – мешками – вылавливают из соленых озер ценных рачков. В начале сентября в ходе рейдовых мероприятий полицейские задержали жителя Павлодара, у которого в «Газели» обнаружили 53 мешка цист «артемия салина» общим весом более 2,5 тонн.

     

     

    Теги:
    полиция Криминал Павлодар
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