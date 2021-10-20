Граждане Казахстана в Германии, России и США смогут получить паспорт за 30 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок изготовления паспортов гражданам Казахстана, находящимся на территории Германии, сократился с 80 дней до 30. Это этап «пилотного проекта» МИД и МВД, который также успешно реализован в Посольстве Казахстана в России и загранучреждениях Казахстана в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Министерство иностранных дел Казахстана уделяет особое внимание сокращению сроков их предоставления, особенно в свете текущей ситуации с пандемией COVID-19.

В настоящее время продолжается реализация «пилотного проекта» МИД и МВД по сокращению сроков изготовления паспортов гражданам Казахстана, находящимся на территории Германии.

Если ранее срок оказания государственной услуги составлял 80 дней, то сейчас, благодаря совместным усилиям государственных органов, он сократился до 30 дней.

На сегодня уже 33 казахстанских гражданина, подавших заявления через загранучреждения Казахстана в Германии, получили свои паспорта в соответствии с новыми стандартами по срокам их оформления.

Стоит напомнить, что «пилотный проект» также успешно реализован в Посольстве Казахстана в России и загранучреждениях Казахстана в США.

Работа по расширению списка стран, где будут созданы условия по сокращению сроков оформления паспортов, продолжается.