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Граждане имеют право на достоверную информацию о распределении бюджета – Президент

20 Декабря 2019 14:15
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Граждане имеют право на достоверную информацию о распределении бюджета – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать реестр внешнего долга страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Граждане имеют право получать достоверную информацию о распределении бюджетных средств. Подобный принцип транспарентности должен затронуть все виды финансовых операций, проводимых на территории страны. Нам следует объективно понимать полную картину внешних источников финансирования и заимствования», - сказал Глава государства на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице.

Президент подчеркнул, что требуется также прекратить спекуляции на предмет чрезмерной задолженности нашей страны перед внешними кредиторами.

«В этой связи до 1 апреля 2020 года МНЭ, Минфин и Нацбанк должны разработать единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных», - поручил К. Токаев.

Глава государства также высказался о нестабильном курсе национальной валюты.

«Этот тот вопрос, который волнует граждан и предпринимателей. По моему поручению Национальный банк будет контролировать данный вопрос. Я разработал своего рода механизмы – с 1 января 2020 года Национальный банк будет ежемесячно, ежеквартально предоставлять информацию по обмену валют. Также будет опубликован график курса обмена валют, будет принята стратегия денежно-кредитной политики», - сообщил К. Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Общество, Нацсовет-2019,
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Азамат Сыздыкбаев

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