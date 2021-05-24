Граждане Грузии организовали незаконный игорный бизнес в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Граждане Грузии осуждены за неоднократную организацию незаконного игорного бизнеса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по Алматы АФМ РК.

Сообщается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий выявлен факт неоднократной организации незаконного игорного бизнеса, под видом деятельности компьютерного клуба.

Данное заведение функционировало вопреки нормам Закона РК «Об игорном бизнесе». В ходе мероприятий из теневого оборота изъято 42 комплекта игровых компьютеров для «онлайн казино», с приложениями, позволяющими организовать запрещенный вид бизнеса, а именно онлайн азартные игры с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.

Ранее, по этому же адресу была пресечена незаконная деятельность игрового зала, организованная теми же лицами, где было изъято 62 комплекта игровых компьютеров и три игровых терминала.

Подсудимые, двое граждан Грузии признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ст. 307 ч. 3 п. 2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорены к 4,6 годам лишения свободы.

Кроме того, в суде рассматривается досудебное расследование в отношении арендодателя, сдавшего в аренду помещение для незаконного игорного бизнеса.

Напомним, Департаментом экономических расследований по городу Алматы в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Стоп-игра» проводятся масштабные мероприятия по искоренению незаконных игровых точек на территории города.