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    15:20, 24 Май 2021 | GMT +6

    Граждане Грузии организовали незаконный игорный бизнес в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Граждане Грузии осуждены за неоднократную организацию незаконного игорного бизнеса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по Алматы АФМ РК.

    Сообщается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий выявлен факт неоднократной организации незаконного игорного бизнеса, под видом деятельности компьютерного клуба.

    Данное заведение функционировало вопреки нормам Закона РК «Об игорном бизнесе». В ходе мероприятий из теневого оборота изъято 42 комплекта игровых компьютеров для «онлайн казино», с приложениями, позволяющими организовать запрещенный вид бизнеса, а именно онлайн азартные игры с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.

    Ранее, по этому же адресу была пресечена незаконная деятельность игрового зала, организованная теми же лицами, где было изъято 62 комплекта игровых компьютеров и три игровых терминала.

    Подсудимые, двое граждан Грузии признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ст. 307 ч. 3 п. 2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорены к 4,6 годам лишения свободы.

    Кроме того, в суде рассматривается досудебное расследование в отношении арендодателя, сдавшего в аренду помещение для незаконного игорного бизнеса.

    Напомним, Департаментом экономических расследований по городу Алматы в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Стоп-игра» проводятся масштабные мероприятия по искоренению незаконных игровых точек на территории города.


    Теги:
    Закон и право Алматинская область Алматы
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