Граждане Греции на выборах в Европарламент впервые смогут проголосовать по почте

Более 200 тысяч жителей Греции примут участие в выборах в Европарламент. При этом часть избирателей впервые сможет воспользоваться правом отдать голос по почте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным греческих СМИ, в конце прошлого года инициативу предложил премьер-министр страны Кириакис Мицотакис.

Благодаря нововведениям, стало легче голосовать грекам, живущим и работающим за пределами своей страны.

Граждане Греции смогут отправить почтовые бюллетени из примерно 120 стран.

Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня текущего года во всех 27 странах-членах Евросоюза.