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    20:07, 29 Май 2024 | GMT +6

    Граждане Греции на выборах в Европарламент впервые смогут проголосовать по почте

    письмо
    Фото: pixabay.com

    Более 200 тысяч жителей Греции примут участие в выборах в Европарламент. При этом часть избирателей впервые сможет воспользоваться правом отдать голос по почте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным греческих СМИ, в конце прошлого года инициативу предложил премьер-министр страны Кириакис Мицотакис.

    Благодаря нововведениям, стало легче голосовать грекам, живущим и работающим за пределами своей страны.

    Граждане Греции смогут отправить почтовые бюллетени из примерно 120 стран.

    Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня текущего года во всех 27 странах-членах Евросоюза.

    Теги:
    Евросоюз Европа Мировые новости Греция
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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